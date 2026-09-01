JEP à Iliz Koz Site d’Iliz Koz Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

#JEP à Iliz Koz

Site d’Iliz Koz 188 Lieu-dit Iliz Koz Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Iliz Koz accueille Rozenn Milin pour une présentation du site ISTOR, le portail de l’histoire de la Bretagne.

Ce portail numérique met en valeur le patrimoine, l’histoire et la mémoire de la Bretagne à travers une riche documentation accessible à tous. Une rencontre passionnante pour les amateurs d’histoire locale, de généalogie et de patrimoine breton, au cœur du site emblématique d’Iliz Koz.

Inscrip .

Site d’Iliz Koz 188 Lieu-dit Iliz Koz Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

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English :

L’événement #JEP à Iliz Koz Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-25 par OT PAYS DES ABERS