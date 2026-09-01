JEP | À la découverte de la Compagnie de Bouteville Le Baume de Bouteville Bouteville
vendredi 18 septembre 2026 · Le Baume de Bouteville · Bouteville
Informations pratiques
Bouteville
JEP | À la découverte de la Compagnie de Bouteville
Le Baume de Bouteville 1 Rue Montmorency Bouteville Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
À la découverte de la Compagnie de Bouteville Une expérience gastronomique en Grande Champagne
.
Le Baume de Bouteville 1 Rue Montmorency Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 92 76 contact@bouteville.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Compagnie de Bouteville A gastronomic experience in Grande Champagne
L’événement JEP | À la découverte de la Compagnie de Bouteville Bouteville a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac
À voir aussi à Bouteville (Charente)
- Initiation au Baume de Bouteville, Le baume de Bouteville, Bouteville 18 septembre 2026
- JEP | Château de Bouteville Impasse du Château Bouteville 19 septembre 2026
- Visite du château de Bouteville, Château de Bouteville, Bouteville 19 septembre 2026