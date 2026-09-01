UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bouteville

JEP | À la découverte de la Compagnie de Bouteville Le Baume de Bouteville Bouteville

vendredi 18 septembre 2026 · Le Baume de Bouteville · Bouteville

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Le Baume de Bouteville
Adresse
1 Rue Montmorency
Ville
16120 Bouteville
Département
Charente
Tarif

Bouteville

JEP | À la découverte de la Compagnie de Bouteville

Le Baume de Bouteville 1 Rue Montmorency Bouteville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-18

À la découverte de la Compagnie de Bouteville Une expérience gastronomique en Grande Champagne
  .

Le Baume de Bouteville 1 Rue Montmorency Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 92 76  contact@bouteville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Compagnie de Bouteville A gastronomic experience in Grande Champagne

L’événement JEP | À la découverte de la Compagnie de Bouteville Bouteville a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac

À voir aussi à Bouteville (Charente)