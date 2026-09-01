JEP | À la découverte de la Compagnie de Bouteville Le Baume de Bouteville Bouteville

Informations pratiques

Bouteville

JEP | À la découverte de la Compagnie de Bouteville

Le Baume de Bouteville 1 Rue Montmorency Bouteville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

À la découverte de la Compagnie de Bouteville Une expérience gastronomique en Grande Champagne

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Le Baume de Bouteville 1 Rue Montmorency Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 92 76 contact@bouteville.com

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English :

Discover the Compagnie de Bouteville A gastronomic experience in Grande Champagne

L’événement JEP | À la découverte de la Compagnie de Bouteville Bouteville a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac