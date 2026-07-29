JEP Balade urbaine autour de la pierre RDV Office de Tourisme Dax
dimanche 20 septembre 2026 · RDV Office de Tourisme · Dax
Informations pratiques
Dax
JEP Balade urbaine autour de la pierre
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 10:45:00
Date(s) :
2026-09-20
Pour éviter de mettre son patrimoine en péril, Dax a su, durant les siècles précédents, raviver, résister et ré-imaginer la cité. Découvrez ces grandes métamorphoses. Informations et réservations à venir prochainement…
Pour ces 43èmes Journées Européennes du Patrimoine, déclinées sur le thème du Patrimoine en péril , pour éviter de mettre son patrimoine en péril, Dax a su, durant les siècles précédents, raviver, résister et ré-imaginer la cité. Découvrez ces grandes métamorphoses. Informations et réservations à venir prochainement… .
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : JEP Balade urbaine autour de la pierre
To avoid jeopardizing its heritage, Dax has, over the past centuries, managed to revitalize, preserve, and reimagine the city. Discover these major transformations. Information and reservations coming soon…
L’événement JEP Balade urbaine autour de la pierre Dax a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Grand Dax
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