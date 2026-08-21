Informations pratiques

Avermes

JEP Boîtes à z’images

2 Place Claude Wormser Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, nous proposons la présentation de 200 boîtes à z’images (appareils photographiques populaires Kodak… et les autres) représentant l’évolution vers l’âge d’or de la photographie argentique.

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2 Place Claude Wormser Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

As part of the bicentennial celebration of photography, we are presenting 200 “picture boxes” (popular Kodak cameras… and others), representing the evolution toward the golden age of film photography.

L’événement JEP Boîtes à z’images Avermes a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région