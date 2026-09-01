JEP Chapelle Saint-Médard rue de la Chapelle Beyren-lès-Sierck
samedi 19 septembre 2026 · rue de la Chapelle · Beyren-lès-Sierck
Informations pratiques
Beyren-lès-Sierck
JEP Chapelle Saint-Médard
rue de la Chapelle GANDREN Beyren-lès-Sierck Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les portes de la chapelle St-Médard, l’une des plus anciennes du Pays Thionvillois, seront exceptionnellement ouvertes lors de ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine. Ne manquez pas cette occasion pour découvrir également l’ancienne cloche datant de 1418 disposée devant la façade.
Visite libre en présence d’un membre du Conseil de Fabrique de Gandren, axée sur l’histoire de la bâtisse et les travaux réalisés.Tout public
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rue de la Chapelle GANDREN Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 75 06 commune.beyren@wanadoo.fr
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English :
The doors of the St-Médard chapel, one of the oldest in the Thionville region, will be exceptionally open during the European Heritage Days weekend. Don’t miss this opportunity to discover the old bell dating from 1418, which stands in front of the façade.
Free tour in the presence of a member of the Gandren Fabrique Council, focusing on the history of the building and the work carried out.
L’événement JEP Chapelle Saint-Médard Beyren-lès-Sierck a été mis à jour le 2026-08-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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