Informations pratiques

Beyren-lès-Sierck

JEP Église Saint-Barthélemy

13 Rue Principale Beyren-lès-Sierck Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les visiteurs pourront déambuler librement dans cet édifice consacré à saint Barthélemy. Cette charmante église de village de 1746 vous domine de sa haute tour clocher dans un style simple et dépouillé. Elle renferme une statue de son saint patron datant du XVIIIème siècle. L’église contient un ensemble remarquable d’œuvres issues de l’atelier Greff très présent dans la région.Tout public

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13 Rue Principale Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 75 06 commune.beyren@wanadoo.fr

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English :

Visitors can wander freely around this building dedicated to Saint Bartholomew. This charming village church, built in 1746, towers above you in a simple, uncluttered style. It contains an 18th-century statue of its patron saint. The church contains a remarkable collection of works by the Greff workshop, which has a strong presence in the region.

L’événement JEP Église Saint-Barthélemy Beyren-lès-Sierck a été mis à jour le 2026-08-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS