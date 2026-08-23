JEP Chapelle Ste Quitterie d’Argelouse Route de Créon Saint-Justin

Informations pratiques

Saint-Justin

JEP Chapelle Ste Quitterie d’Argelouse

Route de Créon Château de Fondat Saint-Justin Landes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Édifiée au XIIème siècle à Argelouse, la Chapelle Sainte Quitterie est un précieux témoignage de l’art roman dans les Landes d’Armagnac. Distingué par le Prix National des Vieilles Maisons Françaises (VMF), cet édifice nécessite aujourd’hui une urgente restauration.

Pour financer sa sauvegarde, l’association Les Amis de la Chapelle vous convie à une soirée d’exception au Château de Fondat. L’événement s’ouvrira au son des trompes de chasse résonnant dans le parc, avant un dîner d’automne réunissant gazpacho, axoa de gibier et sa garniture, puis un dessert d’Argelouse. Une tombola solidaire viendra enrichir ce moment convivial dont l’intégralité des bénéfices sera versée aux travaux. .

Route de Créon Château de Fondat Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 52 16 50 amischapelleargelouse@gmail.com

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English : JEP Chapelle Ste Quitterie d’Argelouse

L’événement JEP Chapelle Ste Quitterie d’Argelouse Saint-Justin a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Landes d’Armagnac