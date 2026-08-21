JEP Château de la cour Château de la Cour Chapeau

Informations pratiques

Chapeau

JEP Château de la cour

Château de la Cour Château de La Cour en Chapeau Chapeau Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La Cour-en-chapeau est un château en briques polychromes du XVIème siècle actuellement en restauration. Son observation fine permet de comprendr une facette de la noblesse de robe moulinoise, qui a structuré la compagne qui entoure la ville.

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Château de la Cour Château de La Cour en Chapeau Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 36 09 97 alexandre.l.hamelin@outlook.fr

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English :

La Cour-en-chapeau is a 16th-century polychrome brick castle currently undergoing restoration. A close look at the castle offers insight into a facet of the Moulins nobility, who shaped the countryside surrounding the town.

L’événement JEP Château de la cour Chapeau a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région