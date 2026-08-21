JEP Château de la cour Château de la Cour Chapeau
samedi 19 septembre 2026 · Château de la Cour · Chapeau
Informations pratiques
Chapeau
JEP Château de la cour
Château de la Cour Château de La Cour en Chapeau Chapeau Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La Cour-en-chapeau est un château en briques polychromes du XVIème siècle actuellement en restauration. Son observation fine permet de comprendr une facette de la noblesse de robe moulinoise, qui a structuré la compagne qui entoure la ville.
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Château de la Cour Château de La Cour en Chapeau Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 36 09 97 alexandre.l.hamelin@outlook.fr
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English :
La Cour-en-chapeau is a 16th-century polychrome brick castle currently undergoing restoration. A close look at the castle offers insight into a facet of the Moulins nobility, who shaped the countryside surrounding the town.
L’événement JEP Château de la cour Chapeau a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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