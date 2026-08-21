JEP Château des Chevennes Château de s Chevennes Chapeau

Informations pratiques

Chapeau

JEP Château des Chevennes

Château de s Chevennes 1, Lieu-dit Le Domaine Neuf Chapeau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Chevennes sont une gentilhommière du XVIIème siècle. La maison, en briques polychromes, est encadrée par deux bâtiments agricoles reliés entre eux par un portail.

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Château de s Chevennes 1, Lieu-dit Le Domaine Neuf Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 36 09 97 alexandre.l.hamelin@outlook.fr

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English :

Les Chevennes is a 17th-century manor house. The house, built of multicolored brick, is flanked by two farm buildings connected by a gate.

L’événement JEP Château des Chevennes Chapeau a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région