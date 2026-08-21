JEP Château des Chevennes Château de s Chevennes Chapeau
samedi 19 septembre 2026 · Château de s Chevennes · Chapeau
Informations pratiques
Chapeau
JEP Château des Chevennes
Château de s Chevennes 1, Lieu-dit Le Domaine Neuf Chapeau Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Chevennes sont une gentilhommière du XVIIème siècle. La maison, en briques polychromes, est encadrée par deux bâtiments agricoles reliés entre eux par un portail.
.
Château de s Chevennes 1, Lieu-dit Le Domaine Neuf Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 36 09 97 alexandre.l.hamelin@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Chevennes is a 17th-century manor house. The house, built of multicolored brick, is flanked by two farm buildings connected by a gate.
L’événement JEP Château des Chevennes Chapeau a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Chapeau (Allier)
- Fête patronale Plan d’eau Chapeau 29 août 2026
- JEP Château de la cour Château de la Cour Chapeau 19 septembre 2026
- JEP Eglise Saint Barthélémy et Saint Genès Chapeau 19 septembre 2026