Informations pratiques

Chapeau

JEP Eglise Saint Barthélémy et Saint Genès

Eglise Saint Barthélémy Chapeau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez cette église romane du XIIème siècle, réaménagée aux XVIème et XIXème siècles. D’importants travaux de restauration ont été menés ces dernières années, permettant en 2022

.

Eglise Saint Barthélémy Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 36 09 97 alexandre.l.hamelin@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover this 12th-century Romanesque church, which was renovated in the 16th and 19th centuries. Major restoration work has been carried out in recent years, making it possible in 2022

L’événement JEP Eglise Saint Barthélémy et Saint Genès Chapeau a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région