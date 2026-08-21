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AGENDA · Chapeau

JEP Eglise Saint Barthélémy et Saint Genès Chapeau

samedi 19 septembre 2026 · Chapeau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Eglise Saint Barthélémy
Ville
03340 Chapeau
Département
Allier
Tarif

Chapeau

JEP Eglise Saint Barthélémy et Saint Genès

Eglise Saint Barthélémy Chapeau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez cette église romane du XIIème siècle, réaménagée aux XVIème et XIXème siècles. D’importants travaux de restauration ont été menés ces dernières années, permettant en 2022
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Eglise Saint Barthélémy Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 36 09 97  alexandre.l.hamelin@outlook.fr

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English :

Discover this 12th-century Romanesque church, which was renovated in the 16th and 19th centuries. Major restoration work has been carried out in recent years, making it possible in 2022

L’événement JEP Eglise Saint Barthélémy et Saint Genès Chapeau a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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