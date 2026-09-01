Informations pratiques

Stainville

JEP Église Saint Mathieu

rue de l’église Stainville Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Déambulation libre en intérieur et extérieur. Présence de bénévoles sur place pour accueillir et donner des informations sur l’histoire du monument et de ses objets. Quelques objets pourront être décrits en détail grâce à de récentes recherches.

Exposition d’agrandissements de cartes postales anciennes du village dans l’église et à différents endroits du village.

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h

Accès PMR par la porte d’entrée sud

Contact Mme Lonclas au 06 82 64 30 64Tout public

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rue de l’église Stainville 55500 Meuse Grand Est +33 6 82 64 30 64

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English :

Feel free to wander around indoors and outdoors. Volunteers will be on site to welcome visitors and provide information about the history of the monument and its artifacts. Some artifacts will be described in detail based on recent research.

Exhibition of enlarged versions of old postcards of the village in the church and at various locations throughout the village.

Sunday, September 20, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

Access for people with reduced mobility via the south entrance

Contact: Ms. Lonclas at 06 82 64 30 64

L’événement JEP Église Saint Mathieu Stainville a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE