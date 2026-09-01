Informations pratiques

Kanfen

JEP Église Saint-Maurice du Keybourg

Rue du cimetière Kanfen Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À Kanfen, l’église n’est pas au milieu de village. Elle se situe dans un lieu-dit excentré, près de la forêt le Keybourg .

Grange-église typique construite en 1744, elle est dédiée à saint Maurice dont la statue monte la garde au-dessus du portail. Sur ses vitraux, vous retrouverez différents saints connus comme sainte Catherine ou moins connus comme saint Louis de Gonzague.Tout public

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Rue du cimetière Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 10 mairie-kanfen@orange.fr

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English :

%C0 In Kanfen, the church is not located in the center of the village. It is situated in a remote hamlet near the forest called Keybourg.

A typical barn-church built in 1744, it is dedicated to Saint Maurice, whose statue stands guard above the entrance. Its stained-glass windows feature various saints, some well-known, such as Saint Catherine, and others less so, such as Saint Louis de Gonzague.

L’événement JEP Église Saint-Maurice du Keybourg Kanfen a été mis à jour le 2026-08-27 par OT CATTENOM ET ENVIRONS