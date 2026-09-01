JEP Église Saint-Maurice du Keybourg Kanfen
samedi 19 septembre 2026 · Kanfen
Informations pratiques
Kanfen
JEP Église Saint-Maurice du Keybourg
Rue du cimetière Kanfen Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À Kanfen, l’église n’est pas au milieu de village. Elle se situe dans un lieu-dit excentré, près de la forêt le Keybourg .
Grange-église typique construite en 1744, elle est dédiée à saint Maurice dont la statue monte la garde au-dessus du portail. Sur ses vitraux, vous retrouverez différents saints connus comme sainte Catherine ou moins connus comme saint Louis de Gonzague.Tout public
0 .
Rue du cimetière Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 10 mairie-kanfen@orange.fr
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English :
%C0 In Kanfen, the church is not located in the center of the village. It is situated in a remote hamlet near the forest called Keybourg.
A typical barn-church built in 1744, it is dedicated to Saint Maurice, whose statue stands guard above the entrance. Its stained-glass windows feature various saints, some well-known, such as Saint Catherine, and others less so, such as Saint Louis de Gonzague.
L’événement JEP Église Saint-Maurice du Keybourg Kanfen a été mis à jour le 2026-08-27 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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