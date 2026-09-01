JEP Musée Automobile de Lorraine Parc de Loisirs de la Forêt de Haye Bois-de-Haye

Informations pratiques

Bois-de-Haye

JEP Musée Automobile de Lorraine

Parc de Loisirs de la Forêt de Haye Allée des Merisiers Bois-de-Haye Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Installé dans le Parc de Loisirs de la Forêt de Haye, en périphérie de la ville de Nancy, le Musée de l’Automobile de Lorraine est animé et géré par une association l’ALAACL (Association Lorraine des Amateurs d’Automobiles de Collection et de Loisir. Les véhicules exposés appartiennent pour la plupart à des particuliers qui sont adhérents de l’association. Parmi la collection exposée, on retrouve les Ancêtres (quelques beaux spécimens de voitures d’avant la première guerre mondiale), les Entre Deux Guerres (Citroën B14, Peugeot 201, Renault, de beaux véhicules avec types de carroserie berline, terpédo, cabriolet) et les Sportives (Porsche, Alpine, Mustang Mach 1, …).

Découvrez le musée associatif de l’automobile avec près de 100 véhicules exposés sur un siècle d’histoire.

Il est également possible de faire des baptêmes en autos anciennes (prestation payante).Tout public

5 .

Parc de Loisirs de la Forêt de Haye Allée des Merisiers Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 23 28 38

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English :

Located in the Parc de Loisirs de la Forêt de Haye, on the outskirts of Nancy, the Musée de l’Automobile de Lorraine is run by an association: ALAACL (Association Lorraine des Amateurs d’Automobiles de Collection et de Loisir). Most of the vehicles on display belong to private individuals who are members of the association. Among the collection on display are: the Ancestors (some fine examples of pre-World War I cars), the Entre Deux Guerres (Citroën B14, Peugeot 201, Renault, some fine vehicles with different types of coachwork: saloon, terpedo, cabriolet) and the Sportives (Porsche, Alpine, Mustang Mach 1, …).

Discover the association’s automobile museum, with nearly 100 vehicles spanning a century of history.

It’s also possible to take first drives in vintage cars (for a fee).

L’événement JEP Musée Automobile de Lorraine Bois-de-Haye a été mis à jour le 2026-08-31 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES