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Visite gratuite du Musée Automobile de Lorraine, Parc de Loisirs de la Forêt de Haye, Bois-de-Haye

Visite gratuite du Musée Automobile de Lorraine, Parc de Loisirs de la Forêt de Haye, Bois-de-Haye

Visite gratuite du Musée Automobile de Lorraine, Parc de Loisirs de la Forêt de Haye, Bois-de-Haye samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Parc de Loisirs de la Forêt de Haye

Adresse : Allée des merisiers 54840 Bois de Haye

Ville : 54840 Bois-de-Haye

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite gratuite du Musée Automobile de Lorraine 19 et 20 septembre Parc de Loisirs de la Forêt de Haye Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Entrée gratuite dans le musée.
Baptême en automobile ancienne à 5€.

Parc de Loisirs de la Forêt de Haye Allée des merisiers 54840 Bois de Haye Bois-de-Haye 54840 Velaine-en-Haye Meurthe-et-Moselle Grand Est 03.83.23.28.38 http://www.musee-auto-lorraine.fr Situé sur une ancienne base de l’OTAN, le musée automobile de Lorraine est un rare musée associatif.
Il regroupe près de 100 autos de 1900 à 2000.
Chaque année, 2 expositions temporaires sont mises en œuvres à l’ouverture (en mars) et de septembre à novembre.
La prochaine exposition en septembre sera consacrée à Mercedes. Parking
Rampe PMR
Découverte du musée et baptême en automobile ancienne.

©musée automobile de lorraine

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