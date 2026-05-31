Visite gratuite du Musée Automobile de Lorraine, Parc de Loisirs de la Forêt de Haye, Bois-de-Haye

Visite gratuite du Musée Automobile de Lorraine 19 et 20 septembre Parc de Loisirs de la Forêt de Haye Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Entrée gratuite dans le musée.

Baptême en automobile ancienne à 5€.

Parc de Loisirs de la Forêt de Haye Allée des merisiers 54840 Bois de Haye Bois-de-Haye 54840 Velaine-en-Haye Meurthe-et-Moselle Grand Est 03.83.23.28.38 http://www.musee-auto-lorraine.fr Situé sur une ancienne base de l’OTAN, le musée automobile de Lorraine est un rare musée associatif.

Il regroupe près de 100 autos de 1900 à 2000.

Chaque année, 2 expositions temporaires sont mises en œuvres à l’ouverture (en mars) et de septembre à novembre.

La prochaine exposition en septembre sera consacrée à Mercedes. Parking

Rampe PMR

Découverte du musée et baptême en automobile ancienne.

©musée automobile de lorraine