Sortie nature à la découverte des insectes de la forêt Forêt de Haye Parking de l’ONF entrée du parc de loisirs Bois-de-Haye
Sortie nature à la découverte des insectes de la forêt Forêt de Haye Parking de l’ONF entrée du parc de loisirs Bois-de-Haye samedi 27 juin 2026.
Bois-de-Haye
Sortie nature à la découverte des insectes de la forêt Forêt de Haye
Parking de l’ONF entrée du parc de loisirs Allée du parc Bois-de-Haye Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
L’Association de Sauvegarde et de Promotion de la forêt de Haye vous propose une sortie nature à la découverte des insectes de la forêt.
Une visite commentée par Mme Lemoine, responsable de l’unité territoriale de l’ONF Forêt de Haye et grand Couronné.
RDV sur le parking de l’ONF à l’entrée du parc de loisirs de Velaine-en-Haye/Bois-de-Haye.
Sur inscription
Visite gratuite pour les adhérentsTout public
5 .
Parking de l’ONF entrée du parc de loisirs Allée du parc Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est sylviecunin@orange.fr
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English :
The Association de Sauvegarde et de Promotion de la forêt de Haye is organizing a nature outing to discover the forest’s insects.
The visit will be guided by Mme Lemoine, head of the ONF Forêt de Haye et Grand Couronné territorial unit.
Meet at the ONF parking lot at the entrance to the Velaine-en-Haye/Bois-de-Haye leisure park.
Registration required
Free visit for members
L’événement Sortie nature à la découverte des insectes de la forêt Forêt de Haye Bois-de-Haye a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES