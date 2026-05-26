Bois-de-Haye

Visite nature Les plantes sauvages comestibles et médicinales

Bois-de-Haye Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12

L’Association de Sauvegarde et de Promotion de la forêt de Haye vous propose de découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales à travers une balade au coeur de la forêt de Haye.

Comment reconnaître les plantes ?

Propriétés médicinales.

Utilisations culinaires avec des idées de recettes.

Une dégustation vous sera proposée.

Groupe limité à 20 personnes sur inscriptionTout public

25 .

Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est sylviecunin@orange.fr

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English :

The Association de Sauvegarde et de Promotion de la forêt de Haye invites you to discover edible and medicinal wild plants on a walk in the heart of the Haye forest.

How to recognize plants?

Medicinal properties.

Culinary uses and recipe ideas.

A tasting session will be offered.

Group limited to 20 people on registration

L’événement Visite nature Les plantes sauvages comestibles et médicinales Bois-de-Haye a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES