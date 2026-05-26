Visite nature Les plantes sauvages comestibles et médicinales Bois-de-Haye
Visite nature Les plantes sauvages comestibles et médicinales Bois-de-Haye dimanche 12 juillet 2026.
Bois-de-Haye
Visite nature Les plantes sauvages comestibles et médicinales
Bois-de-Haye Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-12
L’Association de Sauvegarde et de Promotion de la forêt de Haye vous propose de découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales à travers une balade au coeur de la forêt de Haye.
Comment reconnaître les plantes ?
Propriétés médicinales.
Utilisations culinaires avec des idées de recettes.
Une dégustation vous sera proposée.
Groupe limité à 20 personnes sur inscriptionTout public
25 .
Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est sylviecunin@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Association de Sauvegarde et de Promotion de la forêt de Haye invites you to discover edible and medicinal wild plants on a walk in the heart of the Haye forest.
How to recognize plants?
Medicinal properties.
Culinary uses and recipe ideas.
A tasting session will be offered.
Group limited to 20 people on registration
L’événement Visite nature Les plantes sauvages comestibles et médicinales Bois-de-Haye a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES