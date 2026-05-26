Portes ouvertes Céramique CPIFAC Al Terre Native Bâtiments 121 272 161 Parc forêt de Haye Bois-de-Haye

Bois-de-Haye

Portes ouvertes Céramique CPIFAC Al Terre Native

Bâtiments 121 272 161 Parc forêt de Haye Allée du Parc Bois-de-Haye Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 13:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le CPIFAC vous invite à découvrir leurs différents locaux et leurs activités.

À l’occasion d’un week-end, des expositions, des animations, des démonstrations de tournage, de modelage ou encore de sculpture, et bien d’autres activités vous seront proposés pour découvrir l’artisanat au sein du Parc de loisirs de la Forêt de Haye.

En plus de la présentation des activités céramique, venez découvrir aussi les activités autour du verre et de la forge, avec notamment du filage de perles de verre au chalumeau, et des démonstrations par La Forge éternelle, coutelier à la Forêt de Haye.

Un moment unique pour découvrir l’artisanat local, dans un cadre naturel exceptionnel.Tout public

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Bâtiments 121 272 161 Parc forêt de Haye Allée du Parc Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 23 55 31 secretariat@cpifac.com

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English :

CPIFAC invites you to discover their various premises and activities.

Over the course of a weekend, exhibitions, events, demonstrations of turning, modeling and sculpting, and many other activities will be on offer for you to discover craftsmanship in the Parc de loisirs de la Forêt de Haye.

In addition to ceramics, come and discover glass and forge activities, including glass bead spinning with a blowtorch, and demonstrations by La Forge éternelle, a knifemaker in the Forêt de Haye.

A unique opportunity to discover local crafts, in an exceptional natural setting.

L’événement Portes ouvertes Céramique CPIFAC Al Terre Native Bois-de-Haye a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES