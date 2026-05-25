Nuit des forêts Immersion artistique et sensorielle à la Forêt de Haye Parc de la forêt de Haye Bois-de-Haye
Nuit des forêts Immersion artistique et sensorielle à la Forêt de Haye Parc de la forêt de Haye Bois-de-Haye samedi 13 juin 2026.
Bois-de-Haye
Nuit des forêts Immersion artistique et sensorielle à la Forêt de Haye
Parc de la forêt de Haye Allée du parc Bois-de-Haye Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 16:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le temps d’une journée et d’une soirée, la forêt de HAye devient un véritable terrain d’exploration artistique et naturelle. Entre balades guidées, spectacles, ateliers participatifs et expériences nocturnes, cette programmation invite tous les publics à vivre une immersion sensible dans la forêt, jusqu’au coeur de la nuit.
Une programmation riche entre nature, culture et imaginaire.
Toute la programmation sur le site de Nuits des Forêts.Tout public
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Parc de la forêt de Haye Allée du parc Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@nuitsdesforets.com
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English :
For a day or an evening, the HAye forest becomes a veritable field of artistic and natural exploration. Between guided walks, shows, participatory workshops and nocturnal experiences, this program invites all audiences to experience a sensitive immersion in the forest, right into the heart of the night.
A rich mix of nature, culture and imagination.
The full program is available on the Nuits des Forêts website.
L’événement Nuit des forêts Immersion artistique et sensorielle à la Forêt de Haye Bois-de-Haye a été mis à jour le 2026-05-25 par MT TERRES TOULOISES
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