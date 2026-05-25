Nuits des forêts Bain de forêt Forêt de Haye Bois-de-Haye
Nuits des forêts Bain de forêt Forêt de Haye Bois-de-Haye samedi 13 juin 2026.
Bois-de-Haye
Nuits des forêts Bain de forêt Forêt de Haye
Bois-de-Haye Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Dans le cadre du festival de la Nuit des Forêts, l’ASP Forêt de Haye vous propose un bain de forêt , animé par Élodie Petitmangin (F’Ames NAture).
Un temps pour écouter le murmure des arbres, sentir leur énergie et vivre une expérience à ne pas manquer.
Séance d’1h30.
Uniquement sur réservation par mail
Tarifs adhérents et non-adhérents différents.Tout public
20 .
Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est sylviecunin@orange.fr
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English :
As part of the Nuit des Forêts festival, ASP Forêt de Haye offers a forest bath , hosted by Élodie Petitmangin (F’Ames NAture).
A time to listen to the murmur of the trees, feel their energy and enjoy an experience not to be missed.
Session 1h30.
Reservations only by e-mail
Different rates for members and non-members.
L’événement Nuits des forêts Bain de forêt Forêt de Haye Bois-de-Haye a été mis à jour le 2026-05-25 par MT TERRES TOULOISES
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