Bois-de-Haye

Nuits des forêts Bain de forêt Forêt de Haye

Bois-de-Haye Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre du festival de la Nuit des Forêts, l’ASP Forêt de Haye vous propose un bain de forêt , animé par Élodie Petitmangin (F’Ames NAture).

Un temps pour écouter le murmure des arbres, sentir leur énergie et vivre une expérience à ne pas manquer.

Séance d’1h30.

Uniquement sur réservation par mail

Tarifs adhérents et non-adhérents différents.Tout public

20 .

Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est sylviecunin@orange.fr

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English :

As part of the Nuit des Forêts festival, ASP Forêt de Haye offers a forest bath , hosted by Élodie Petitmangin (F’Ames NAture).

A time to listen to the murmur of the trees, feel their energy and enjoy an experience not to be missed.

Session 1h30.

Reservations only by e-mail

Different rates for members and non-members.

L’événement Nuits des forêts Bain de forêt Forêt de Haye Bois-de-Haye a été mis à jour le 2026-05-25 par MT TERRES TOULOISES