Sortie en forêt pour la prévention des piqüres de tiques Forêt de Haye Bat 254 Parc de Loisirs de la Forêt de Haye Bois-de-Haye

Bois-de-Haye

Sortie en forêt pour la prévention des piqüres de tiques Forêt de Haye

Bat 254 Parc de Loisirs de la Forêt de Haye Allée des pommiers Bois-de-Haye Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Association de Sauvegarde et de Promotion de la forêt de Haye vous propose une sortie en forêt pour la prévention des piqûres de tiques.

Balade de découverte et de prévention commentée dans le cadre de la semaine nationale de sensibilisation sur les maladies vectorielles à tiques Tiques & Vous .

Places limitées à 30 personnes. Réservation obligatoire par mail.

Gratuit pour les adhérents et payantes pour les non-adhérents.Tout public

5 .

Bat 254 Parc de Loisirs de la Forêt de Haye Allée des pommiers Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est sylviecunin@orange.fr

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English :

The Association de Sauvegarde et de Promotion de la forêt de Haye is organizing a forest outing to help prevent tick bites.

This guided discovery and prevention walk is part of the Tiques & Vous national tick-borne disease awareness week.

Places limited to 30 people. Reservations required by e-mail.

Free for members and paying for non-members.

L’événement Sortie en forêt pour la prévention des piqüres de tiques Forêt de Haye Bois-de-Haye a été mis à jour le 2026-05-25 par MT TERRES TOULOISES