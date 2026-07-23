JEP Visite-conférence du Château des Cars Place de Pérusse Les Cars

Informations pratiques

Les Cars

JEP Visite-conférence du Château des Cars

Place de Pérusse Château des Cars Les Cars Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez le Château des Cars lors d’une visite-conférence animée par Patrice Conte, archéologue de l’association ArchéA. Grâce à son expertise, plongez dans l’histoire de ce site remarquable, explorez les vestiges de son passé et découvrez les dernières connaissances archéologiques qui éclairent son évolution au fil des siècles. .

Place de Pérusse Château des Cars Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

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English : JEP Visite-conférence du Château des Cars

L’événement JEP Visite-conférence du Château des Cars Les Cars a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus