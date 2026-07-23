JEP Visite-conférence du Château des Cars Place de Pérusse Les Cars
dimanche 20 septembre 2026 · Place de Pérusse · Les Cars
Informations pratiques
Les Cars
JEP Visite-conférence du Château des Cars
Place de Pérusse Château des Cars Les Cars Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez le Château des Cars lors d’une visite-conférence animée par Patrice Conte, archéologue de l’association ArchéA. Grâce à son expertise, plongez dans l’histoire de ce site remarquable, explorez les vestiges de son passé et découvrez les dernières connaissances archéologiques qui éclairent son évolution au fil des siècles. .
Place de Pérusse Château des Cars Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr
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English : JEP Visite-conférence du Château des Cars
L’événement JEP Visite-conférence du Château des Cars Les Cars a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus