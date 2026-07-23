UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Cars

JEP Visite-conférence du Château des Cars Place de Pérusse Les Cars

dimanche 20 septembre 2026 · Place de Pérusse · Les Cars

JEP Visite-conférence du Château des Cars Place de Pérusse Les Cars

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de Pérusse
Adresse
Château des Cars
Ville
87230 Les Cars
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Les Cars

JEP Visite-conférence du Château des Cars

Place de Pérusse Château des Cars Les Cars Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Découvrez le Château des Cars lors d’une visite-conférence animée par Patrice Conte, archéologue de l’association ArchéA. Grâce à son expertise, plongez dans l’histoire de ce site remarquable, explorez les vestiges de son passé et découvrez les dernières connaissances archéologiques qui éclairent son évolution au fil des siècles.   .

Place de Pérusse Château des Cars Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44  tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP Visite-conférence du Château des Cars

L’événement JEP Visite-conférence du Château des Cars Les Cars a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus

À voir aussi à Les Cars (Haute-Vienne)