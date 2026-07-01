Visite de la manufacture de chaussettes Broussaud Textiles, Maison Broussaud, Les Cars

Informations pratiques

Visite de la manufacture de chaussettes Broussaud Textiles Vendredi 18 septembre, 09h30 Maison Broussaud Haute-Vienne

Gratuit. Réservation obligatoire. Limité à 20 personnes par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Visitez l’usine Broussaud et découvrez toute la chaîne de production de la chaussette : préparation des bobines, tricotage, finitions, conditionnement…

La visite se termine par un passage au magasin d’usine.

Maison Broussaud 1 Rue du Prieuré 87230 Les Cars Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555369090 https://maisonbroussaud.fr/pages/notre-histoire [{« type »: « link », « value »: « https://maisonbroussaud.fr/pages/visiter-lusine »}] Maison Broussaud est une manufacture française de chaussettes depuis 1938. Au cœur d’un petit village du Limousin, trois générations de passionnés se transmettent le savoir-faire du tricotage depuis plus de 85 ans. Parking devant l’usine. La visite n’est pas adaptée aux PMR.

Visitez l’usine Broussaud et découvrez toute la chaîne de production de la chaussette : préparation des bobines, tricotage, finitions, conditionnement…

©BROUSSAUDTEXTILES