Informations pratiques

Les Cars

Visite Maison Broussaud

Usine BROUSSAUD TEXTILES 1 rue du Prieuré Les Cars Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29

Découvrez les coulisses de l’usine Broussaud, fabricant de chaussettes depuis 1938. Suivez toutes les étapes de fabrication, du tricotage aux finitions, jusqu’à l’expédition, et plongez au cœur d’un savoir-faire français reconnu. La visite se termine par un passage au magasin d’usine. Réservation obligatoire par téléphone ou par e-mail. .

Usine BROUSSAUD TEXTILES 1 rue du Prieuré Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 90 90 communication@broussaud.com

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English : Visite Maison Broussaud

L’événement Visite Maison Broussaud Les Cars a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus