JEP Visite guidée Dans les pas des moines clunisiens Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny
samedi 19 septembre 2026 · Grand Site Clunisien de Souvigny · Souvigny
Informations pratiques
Souvigny
JEP Visite guidée Dans les pas des moines clunisiens
Grand Site Clunisien de Souvigny 4 place Aristide Briand Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite thématique pour découvrir la vie quotidienne des moines en parcourant le prieuré. Sur réservation.
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Grand Site Clunisien de Souvigny 4 place Aristide Briand Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 07 66 musee.souvigny@wanadoo.fr
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English :
A themed tour to discover the daily life of the monks as you explore the priory. By reservation only.
L’événement JEP Visite guidée Dans les pas des moines clunisiens Souvigny a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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