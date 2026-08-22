JEP Visite guidée Dans les pas des moines clunisiens Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny

Informations pratiques

Souvigny

JEP Visite guidée Dans les pas des moines clunisiens

Grand Site Clunisien de Souvigny 4 place Aristide Briand Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite thématique pour découvrir la vie quotidienne des moines en parcourant le prieuré. Sur réservation.

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Grand Site Clunisien de Souvigny 4 place Aristide Briand Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 07 66 musee.souvigny@wanadoo.fr

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English :

A themed tour to discover the daily life of the monks as you explore the priory. By reservation only.

L’événement JEP Visite guidée Dans les pas des moines clunisiens Souvigny a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région