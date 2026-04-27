Souvigny

Concert la 25ème heure les 5 sens

Eglise prieurale Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Rendez-vous sur le parvis de l’église prieurale de Souvigny pour célébrer la 25ᵉ heure. Cette tradition biennale symbolise le passage à l’heure d’hiver. Une occasion rare pour savourer une heure supplémentaire, propice à la réflexion et à l’échange.

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Eglise prieurale Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 60 51 pelerinages@moulins.catholique.fr

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English :

Join us in front of Souvigny’s priory church to celebrate the 25? hour. This biennial tradition symbolizes the changeover to winter time. A rare opportunity to enjoy an extra hour of reflection and exchange.

L’événement Concert la 25ème heure les 5 sens Souvigny a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région