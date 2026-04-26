Exposition photo Regards sur le Bourbonnais Souvigny
lundi 24 août 2026 · Souvigny
Informations pratiques
Souvigny
Exposition photo Regards sur le Bourbonnais
Espace Saint Marc Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Exposition photo des artistes locaux Claude Néant et Dominique Boutonnet à l’espace Saint Marc.
.
Espace Saint Marc Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 60 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Photo exhibition by local artists Claude N%E9ant and Dominique Boutonnet at the Espace Saint Marc.
L’événement Exposition photo Regards sur le Bourbonnais Souvigny a été mis à jour le 2026-07-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Souvigny (Allier)
- Festival des Troubadours et saltimbanques Foire médiévale Souvigny 1 août 2026
- Festival Présence de l’Orgue Clicquot Souvigny 1 août 2026
- Atelier et Concert Rencontres du Chapeau Rouge Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques Souvigny 11 août 2026
- Atelier et concert Rencontres du Chapeau rouge Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques Souvigny 12 août 2026
- Atelier et concert Rencontres du Chapeau rouge Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques Souvigny 13 août 2026