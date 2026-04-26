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AGENDA · Souvigny

Exposition photo Regards sur le Bourbonnais Souvigny

lundi 24 août 2026 · Souvigny

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Espace Saint Marc
Ville
03210 Souvigny
Département
Allier
Tarif

Souvigny

Exposition photo Regards sur le Bourbonnais

Espace Saint Marc Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Exposition photo des artistes locaux Claude Néant et Dominique Boutonnet à l’espace Saint Marc.
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Espace Saint Marc Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 60 38 

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English :

Photo exhibition by local artists Claude N%E9ant and Dominique Boutonnet at the Espace Saint Marc.

L’événement Exposition photo Regards sur le Bourbonnais Souvigny a été mis à jour le 2026-07-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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