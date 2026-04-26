Informations pratiques

Souvigny

Exposition photo Regards sur le Bourbonnais

Espace Saint Marc Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 10:00:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Exposition photo des artistes locaux Claude Néant et Dominique Boutonnet à l’espace Saint Marc.

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Espace Saint Marc Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 60 38

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English :

Photo exhibition by local artists Claude N%E9ant and Dominique Boutonnet at the Espace Saint Marc.

L’événement Exposition photo Regards sur le Bourbonnais Souvigny a été mis à jour le 2026-07-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région