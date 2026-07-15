Atelier et concert Rencontres du Chapeau rouge Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques Souvigny

mercredi 12 août 2026 · Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques · Souvigny

Informations pratiques

Souvigny

Atelier et concert Rencontres du Chapeau rouge

Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 et 11 rue du Chapeau Rouge Souvigny Allier

Tarif : 10 – 10 – 80 EUR

En fonction du choix de l’atelier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Atelier Bijoux mosaïque avec Cat Fournier -Atelier Poterie/modelage avec Neige Dejaifve-Atelier taille de bois avec Clément Leca, à 18h concert Aloïs.

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Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 et 11 rue du Chapeau Rouge Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes jerome.danikowski@orange.fr

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English :

Mosaic Jewelry Workshop with Cat Fournier—Pottery/Sculpture Workshop with Neige Dejaifve—Woodcarving Workshop with Clément Leca, 6:00 p.m. Alofs concert.

L’événement Atelier et concert Rencontres du Chapeau rouge Souvigny a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région