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AGENDA · Souvigny

Concert Stade de football Souvigny

vendredi 24 juillet 2026 · Stade de football · Souvigny

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Stade de football
Adresse
14 route de Montmarault
Ville
03210 Souvigny
Département
Allier
Tarif

Souvigny

Concert

Stade de football 14 route de Montmarault Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 00:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Groupe Raphael James trio en concert !
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Stade de football 14 route de Montmarault Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 70 38 49  cdfsouvigny03@gmail.com

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English :

The Raphael James Trio in concert!

L’événement Concert Souvigny a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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