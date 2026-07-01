AGENDA · Souvigny
Concert Stade de football Souvigny
vendredi 24 juillet 2026 · Stade de football · Souvigny
Informations pratiques
Souvigny
Concert
Stade de football 14 route de Montmarault Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 00:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Groupe Raphael James trio en concert !
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Stade de football 14 route de Montmarault Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 70 38 49 cdfsouvigny03@gmail.com
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English :
The Raphael James Trio in concert!
L’événement Concert Souvigny a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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