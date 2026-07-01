Concert Stade de football Souvigny

Informations pratiques

Souvigny

Concert

Stade de football 14 route de Montmarault Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24 00:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Groupe Raphael James trio en concert !

.

Stade de football 14 route de Montmarault Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 70 38 49 cdfsouvigny03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Raphael James Trio in concert!

L’événement Concert Souvigny a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région