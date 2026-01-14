Festival des Troubadours et saltimbanques Foire médiévale Souvigny

Festival des Troubadours et saltimbanques Foire médiévale

Centre ville Souvigny Allier

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-09 00:00:00

2026-08-01

Rendez-vous dans les ruelles de Souvigny pour festoyer, chanter, danser et flâner ! Souvigny retrouve son éclat d’antan pour neuf jours de fête !

Centre ville Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 62 10 contact@souvigny.com

Take to the streets of Souvigny to feast, sing, dance and stroll! Souvigny is back to its former glory for nine days of festivities!

