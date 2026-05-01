Rencontres de Souvigny Se déplacer en bourbonnais, quelles mobilités en milieu rural ? Rue Aristide Briand Souvigny
Rencontres de Souvigny Se déplacer en bourbonnais, quelles mobilités en milieu rural ? Rue Aristide Briand Souvigny mercredi 20 mai 2026.
Souvigny
Rencontres de Souvigny Se déplacer en bourbonnais, quelles mobilités en milieu rural ?
Rue Aristide Briand Espace Saint Marc Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-05-20 21:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Témoignages et échanges suivi de la projection du documentaire Virage vers le futur .
.
Rue Aristide Briand Espace Saint Marc Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 60 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Testimonials and discussions, followed by a screening of the documentary Virage vers le futur .
L’événement Rencontres de Souvigny Se déplacer en bourbonnais, quelles mobilités en milieu rural ? Souvigny a été mis à jour le 2026-05-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Souvigny (Allier)
- 2ème édition du festival À la croisée des arts Place Aristide Briand Souvigny 23 mai 2026
- Nuit des musées Musée du Grand site clunisien Souvigny EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny 23 mai 2026
- Brocante Place Aristide Briand Souvigny 24 mai 2026
- Exposition collective Passage Jardin des Ateliers du Chapeau Rouge Souvigny 30 mai 2026
- Concert Col Canto Souvigny 31 mai 2026