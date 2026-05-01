Rencontres de Souvigny Se déplacer en bourbonnais, quelles mobilités en milieu rural ? Rue Aristide Briand Souvigny

Souvigny

Rencontres de Souvigny Se déplacer en bourbonnais, quelles mobilités en milieu rural ?

Rue Aristide Briand Espace Saint Marc Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20 21:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Témoignages et échanges suivi de la projection du documentaire Virage vers le futur .

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Rue Aristide Briand Espace Saint Marc Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 60 38

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English :

Testimonials and discussions, followed by a screening of the documentary Virage vers le futur .

L’événement Rencontres de Souvigny Se déplacer en bourbonnais, quelles mobilités en milieu rural ? Souvigny a été mis à jour le 2026-05-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région