Exposition collective Passage Jardin des Ateliers du Chapeau Rouge Souvigny
Exposition collective Passage Jardin des Ateliers du Chapeau Rouge Souvigny samedi 30 mai 2026.
Souvigny
Exposition collective Passage
Jardin des Ateliers du Chapeau Rouge 4 rue du Chapeau Rouge Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-05-30
Ravie de vous annoncer ma participation à l’exposition collective Passage , qui se tiendra du 30 mai au 26 septembre 2026 dans le cadre enchanteur des Jardins des Ateliers du Chapeau Rouge à Souvigny.
Vernissage Samedi 30 mai 2026
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Jardin des Ateliers du Chapeau Rouge 4 rue du Chapeau Rouge Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 31 83 67 bulczynski@live.fr
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English :
I am delighted to announce my participation in the group exhibition Passage , to be held from May 30 to September 26, 2026 in the enchanting setting of the Jardins des Ateliers du Chapeau Rouge in Souvigny.
Opening: Saturday May 30, 2026
L’événement Exposition collective Passage Souvigny a été mis à jour le 2026-04-14 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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