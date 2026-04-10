Exposition collective Passage Jardin des Ateliers du Chapeau Rouge Souvigny

Souvigny

Exposition collective Passage

Jardin des Ateliers du Chapeau Rouge 4 rue du Chapeau Rouge Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-05-30

Ravie de vous annoncer ma participation à l’exposition collective Passage , qui se tiendra du 30 mai au 26 septembre 2026 dans le cadre enchanteur des Jardins des Ateliers du Chapeau Rouge à Souvigny.

Vernissage Samedi 30 mai 2026

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Jardin des Ateliers du Chapeau Rouge 4 rue du Chapeau Rouge Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 31 83 67 bulczynski@live.fr

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English :

I am delighted to announce my participation in the group exhibition Passage , to be held from May 30 to September 26, 2026 in the enchanting setting of the Jardins des Ateliers du Chapeau Rouge in Souvigny.

Opening: Saturday May 30, 2026

L’événement Exposition collective Passage Souvigny a été mis à jour le 2026-04-14 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région