Conférence sur le sommeil des enfants et ados L’escale Centre social Souvigny

Souvigny

Conférence sur le sommeil des enfants et ados

L’escale Centre social 2 route de Besson Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Conférence, rencontre sur le sommeil des enfants et des ados. Le sommeil est important pour bien grandir et s’épanouir. Venez en discuter avec le docteur Sami Abdmoulah, sandra de Ma différence en bocage et d’autres parents.

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L’escale Centre social 2 route de Besson Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 10 67 contact@escale03.fr

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English :

Conference and meeting on children’s and teenagers’ sleep. Sleep is important for growth and development. Come and discuss it with Dr. Sami Abdmoulah, Sandra from Ma différence en bocage and other parents.

L’événement Conférence sur le sommeil des enfants et ados Souvigny a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région