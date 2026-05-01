Exposition collective Le Cavalier rouge Souvigny

Souvigny

Exposition collective

Le Cavalier rouge 10 rue de la République Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-05-30

Découvrez les œuvres de Jocelyne Danikowski, Laetitia Ribière, Jérôme Danikowski, Stéphane Carel, Jeroen Melkert et Francine Thibaud. Une exposition variée à Souvigny.

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Le Cavalier rouge 10 rue de la République Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 31 83 67 bulczynski@live.fr

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English :

Discover works by Jocelyne Danikowski, Laetitia Ribière, Jérôme Danikowski, Stéphane Carel, Jeroen Melkert and Francine Thibaud. A varied exhibition in Souvigny.

L’événement Exposition collective Souvigny a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région