Exposition collective Le Cavalier rouge Souvigny
Exposition collective Le Cavalier rouge Souvigny samedi 30 mai 2026.
Souvigny
Exposition collective
Le Cavalier rouge 10 rue de la République Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-05-30
Découvrez les œuvres de Jocelyne Danikowski, Laetitia Ribière, Jérôme Danikowski, Stéphane Carel, Jeroen Melkert et Francine Thibaud. Une exposition variée à Souvigny.
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Le Cavalier rouge 10 rue de la République Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 31 83 67 bulczynski@live.fr
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English :
Discover works by Jocelyne Danikowski, Laetitia Ribière, Jérôme Danikowski, Stéphane Carel, Jeroen Melkert and Francine Thibaud. A varied exhibition in Souvigny.
L’événement Exposition collective Souvigny a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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