Nuit des musées Musée du Grand site clunisien Souvigny EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny
Nuit des musées Musée du Grand site clunisien Souvigny EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny samedi 23 mai 2026.
Souvigny
Nuit des musées Musée du Grand site clunisien Souvigny
EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny 4 place Aristide Briand Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Ouverture exceptionnelle en nocturne du musée du Grand Site Clunisien de Souvigny.
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EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny 4 place Aristide Briand Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 07 66 musee.souvigny@wanadoo.fr
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English :
Exceptional night-time opening of the Grand Site Clunisien de Souvigny museum.
L’événement Nuit des musées Musée du Grand site clunisien Souvigny Souvigny a été mis à jour le 2026-04-30 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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