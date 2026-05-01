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Nuit des musées Musée du Grand site clunisien Souvigny EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny

Nuit des musées Musée du Grand site clunisien Souvigny EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny samedi 23 mai 2026.

Lieu : EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny

Adresse : 4 place Aristide Briand

Ville : 03210 Souvigny

Département : Allier

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Souvigny

Nuit des musées Musée du Grand site clunisien Souvigny

EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny 4 place Aristide Briand Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Ouverture exceptionnelle en nocturne du musée du Grand Site Clunisien de Souvigny.
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EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny 4 place Aristide Briand Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 07 66  musee.souvigny@wanadoo.fr

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English :

Exceptional night-time opening of the Grand Site Clunisien de Souvigny museum.

L’événement Nuit des musées Musée du Grand site clunisien Souvigny Souvigny a été mis à jour le 2026-04-30 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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