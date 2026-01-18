Journées musicales d’Automne Souvigny

Journées musicales d’Automne

Espace St Marc Souvigny Allier

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

2026-09-25

Ce festival propose 5 concerts de musique baroque ou classique, une conférence et la visite-surprise d’endroits peu ou pas connus du public, ainsi que des moments de grande convivialité, avec un goûter baroque, un petit-déjeuner et un pot d’après-concert.

Espace St Marc Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 61 39 93 81 souvigny.festival@orange.fr

English :

The festival features 5 concerts of baroque and classical music, a lecture and surprise visits to places little-known to the public, as well as a baroque snack, breakfast and post-concert drink.

