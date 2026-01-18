Journées musicales d’Automne Souvigny
Journées musicales d’Automne Souvigny vendredi 25 septembre 2026.
Journées musicales d’Automne
Espace St Marc Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Ce festival propose 5 concerts de musique baroque ou classique, une conférence et la visite-surprise d’endroits peu ou pas connus du public, ainsi que des moments de grande convivialité, avec un goûter baroque, un petit-déjeuner et un pot d’après-concert.
.
Espace St Marc Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 61 39 93 81 souvigny.festival@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The festival features 5 concerts of baroque and classical music, a lecture and surprise visits to places little-known to the public, as well as a baroque snack, breakfast and post-concert drink.
L’événement Journées musicales d’Automne Souvigny a été mis à jour le 2026-01-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région