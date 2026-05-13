Nuit des églises Souvigny
Nuit des églises Souvigny vendredi 3 juillet 2026.
Souvigny
Nuit des églises
Eglise prieurale Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Et si vous franchissiez le seuil d’une église autrement?
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Eglise prieurale Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 60 51 pelerinages@moulins.catholique.fr
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English :
What if you crossed the threshold of a church in a different way?
L’événement Nuit des églises Souvigny a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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