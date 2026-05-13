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Nuit des églises Souvigny

Nuit des églises Souvigny vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Eglise prieurale

Ville : 03210 Souvigny

Département : Allier

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Souvigny

Nuit des églises

Eglise prieurale Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Et si vous franchissiez le seuil d’une église autrement?
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Eglise prieurale Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 60 51  pelerinages@moulins.catholique.fr

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English :

What if you crossed the threshold of a church in a different way?

L’événement Nuit des églises Souvigny a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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