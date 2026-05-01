2ème édition du festival À la croisée des arts Place Aristide Briand Souvigny

Souvigny

2ème édition du festival À la croisée des arts

Place Aristide Briand Espace Saint Marc Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Souvigny accueillera la deuxième édition du festival À la croisée des arts . Le projet est né du souhait de mettre le livre au cœur d’un dialogue entre disciplines artistiques écriture, illustration, édition, musique.

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Place Aristide Briand Espace Saint Marc Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 99 75

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English :

Souvigny will be hosting the second edition of the À la croisée des arts festival. The project was born of a desire to place books at the heart of a dialogue between artistic disciplines: writing, illustration, publishing and music.

L’événement 2ème édition du festival À la croisée des arts Souvigny a été mis à jour le 2026-05-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région