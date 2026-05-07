Fête de la Saint Jean Souvigny
Fête de la Saint Jean Souvigny samedi 27 juin 2026.
Souvigny
Fête de la Saint Jean
Place Genevieve Huillier Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Plongez dans l’ambiance festive de la Saint-Jean avec un tournoi de pétanque convivial suivi d’un concert. Une journée alliant sport, musique et bonne humeur pour tous les amateurs de traditions et de divertissement.
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Place Genevieve Huillier Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 70 38 49 cdfsouvigny03@gmail.com
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English :
Immerse yourself in the festive atmosphere of Saint-Jean with a friendly pétanque tournament followed by a concert. A day combining sport, music and good humor for all lovers of tradition and entertainment.
L’événement Fête de la Saint Jean Souvigny a été mis à jour le 2026-05-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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