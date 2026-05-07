Souvigny

Fête de la Saint Jean

Place Genevieve Huillier Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Plongez dans l’ambiance festive de la Saint-Jean avec un tournoi de pétanque convivial suivi d’un concert. Une journée alliant sport, musique et bonne humeur pour tous les amateurs de traditions et de divertissement.

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Place Genevieve Huillier Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 70 38 49 cdfsouvigny03@gmail.com

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English :

Immerse yourself in the festive atmosphere of Saint-Jean with a friendly pétanque tournament followed by a concert. A day combining sport, music and good humor for all lovers of tradition and entertainment.

L’événement Fête de la Saint Jean Souvigny a été mis à jour le 2026-05-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région