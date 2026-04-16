Stage de gravure Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques Souvigny
Stage de gravure Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques Souvigny jeudi 7 mai 2026.
Souvigny
Stage de gravure
Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 rue du Chapeau Rouge Souvigny Allier
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 15:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-08
Deux stages de gravure sur tetra Pak aux Ateliers du Chapeau Rouge proposé par Léna MITSOLIDOU.
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Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 rue du Chapeau Rouge Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 55 99 48 jerome.danikowski@orange.fr
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English :
Two tetra Pak engraving workshops at Ateliers du Chapeau Rouge offered by Léna MITSOLIDOU.
L’événement Stage de gravure Souvigny a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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