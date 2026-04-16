Stage de gravure Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques Souvigny

Souvigny

Stage de gravure

Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 rue du Chapeau Rouge Souvigny Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 15:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-08

Deux stages de gravure sur tetra Pak aux Ateliers du Chapeau Rouge proposé par Léna MITSOLIDOU.

.

Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 rue du Chapeau Rouge Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 55 99 48 jerome.danikowski@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two tetra Pak engraving workshops at Ateliers du Chapeau Rouge offered by Léna MITSOLIDOU.

L’événement Stage de gravure Souvigny a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région