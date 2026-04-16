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Stage de gravure Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques Souvigny

Stage de gravure Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques Souvigny jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques

Adresse : 4 rue du Chapeau Rouge

Ville : 03210 Souvigny

Département : Allier

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 30 30 30

Souvigny

Stage de gravure

Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 rue du Chapeau Rouge Souvigny Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 15:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-07 2026-05-08

Deux stages de gravure sur tetra Pak aux Ateliers du Chapeau Rouge proposé par Léna MITSOLIDOU.
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Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 rue du Chapeau Rouge Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 55 99 48  jerome.danikowski@orange.fr

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English :

Two tetra Pak engraving workshops at Ateliers du Chapeau Rouge offered by Léna MITSOLIDOU.

L’événement Stage de gravure Souvigny a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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