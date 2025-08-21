Sur les traces des Bourbons Souvigny Allier

Sur les traces des Bourbons

Sur les traces des Bourbons Place Aristide Briand (devant l’église) 03210 Souvigny Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce parcours assez vallonné de 74 kilomètres pour 435 mètres de dénivelé vous emmène sur les traces des Bourbons

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

This fairly hilly 74-kilometre route with 435 metres of ascent takes you in the footsteps of the Bourbons

Deutsch :

Diese recht hügelige Strecke von 74 Kilometern mit 435 Höhenmetern führt Sie auf die Spuren der Bourbonen

Italiano :

Questo percorso abbastanza collinare di 74 chilometri e 435 metri di dislivello vi porterà sulle orme dei Borboni

Español :

Esta ruta de 74 kilómetros, bastante accidentada y con 435 metros de desnivel, le llevará tras las huellas de los Borbones

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme