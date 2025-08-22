PR 23 Circuit de Montaret Souvigny Allier

PR 23 Circuit de Montaret

PR 23 Circuit de Montaret
03210 Souvigny

Sur ce circuit, partez du centre de ce village médiéval chargé d’histoire et découvrez le sud de Souvigny en passant par les chemins du bocage de la vallée de la Queune et les vestiges du château de Montaret.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

On this tour, set off from the center of this medieval village steeped in history and discover the south of Souvigny via the hedged farmland paths of the Queune valley and the remains of Montaret castle.

Deutsch :

Auf dieser Route starten Sie im Zentrum dieses geschichtsträchtigen mittelalterlichen Dorfes und entdecken den Süden von Souvigny über die Bocage-Pfade des Queune-Tals und die Überreste des Schlosses von Montaret.

Italiano :

Partendo dal centro di questo villaggio medievale ricco di storia, scoprite il sud di Souvigny attraverso i sentieri coltivati a siepe della valle del Queune e i resti del castello di Montaret.

Español :

En esta excursión, salga del centro de este pueblo medieval cargado de historia y descubra el sur de Souvigny a través de los caminos agrícolas bordeados de setos del valle del Queune y los vestigios del castillo de Montaret.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme