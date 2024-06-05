Sur la route des Bourbons Souvigny Allier

Sur la route des Bourbons

Sur la route des Bourbons Place Aristide Briand 03210 Souvigny Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Située au cœur du Bourbonnais, cette balade qui vous entraîne sur les traces des Bourbons vous permet d’admirer le superbe ensemble prieural de Souvigny avec ses jardins ainsi que la majestueuse cathédrale de Moulins.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : Follow the steps of the Bourbons

Located in the heart of the Bourbonnais, this ride takes you on the footsteps of the Bourbons allows you to admire the superb priory of Souvigny with its gardens as well as the majestic Moulins cathedral.

Deutsch :

Diese im Herzen des Bourbonnais gelegene Wanderung, die Sie auf die Spuren der Bourbonen führt, bietet Ihnen die Möglichkeit, die wunderschöne Prioratsanlage von Souvigny mit ihren Gärten sowie die majestätische Kathedrale von Moulins zu bewundern.

Italiano :

Situata nel cuore della regione del Bourbonnais, questa passeggiata, che segue le orme dei Borboni, permette di ammirare il superbo complesso priorale di Souvigny con i suoi giardini e la maestosa cattedrale di Moulins.

Español :

Situado en el corazón de la región del Bourbonnais, este paseo, que sigue las huellas de los Borbones, permite admirar el magnífico complejo prioral de Souvigny con sus jardines y la majestuosa catedral de Moulins.

