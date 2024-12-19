PR 24 Circuit de Champaigue Souvigny Allier

PR 24 Circuit de Champaigue Souvigny Allier vendredi 1 août 2025.

PR 24 Circuit de Champaigue

PR 24 Circuit de Champaigue Place Saint-Eloy 03210 Souvigny Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette randonnée parcourt les hauts de Souvigny. Elle offre un magnifique panorama sur la vallée de la Queune et les côtes Matras. Les châteaux d’Embourg, de Champaigue, le couvent des Cordeliers et autres demeures historiques jalonnent ce parcours.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

This hike takes in the heights of Souvigny. It offers magnificent panoramic views over the Queune valley and the Matras hills. The châteaux of Embourg and Champaigue, the Cordeliers convent and other historic residences line the route.

Deutsch :

Diese Wanderung führt durch die Höhen von Souvigny. Sie bietet einen herrlichen Ausblick auf das Queune-Tal und die Côtes Matras. Die Schlösser Embourg und Champaigue, das Kloster der Cordeliers und andere historische Wohnhäuser säumen diese Strecke.

Italiano :

Questa passeggiata si svolge sulle alture di Souvigny. Offre una magnifica vista sulla valle di Queune e sulle colline di Matras. Lungo il percorso si trovano i castelli di Embourg e Champaigue, il convento dei Cordeliers e altri edifici storici.

Español :

Este paseo recorre las alturas de Souvigny. Ofrece magníficas vistas sobre el valle del Queune y las colinas de Matras. Los castillos de Embourg y Champaigue, el convento de los Cordeliers y otros edificios históricos se encuentran a lo largo del recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme