Balade médiévale à Souvigny Souvigny Allier

Cette boucle vous mène à la découverte du charmant village médiéval de Souvigny, dont le patrimoine témoigne encore aujourd’hui de la splendeur de la commune au temps des Bourbons.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : A medieval ride in Souvigny

This loop leads you to the discovery of the charming medieval village of Souvigny, whose heritage still testifies today to the splendor of the town at the time of the Bourbons.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie durch das charmante mittelalterliche Dorf Souvigny, dessen Kulturerbe noch heute vom Glanz der Gemeinde zur Zeit der Bourbonen zeugt.

Italiano :

Questo anello vi porta a scoprire l’affascinante borgo medievale di Souvigny, il cui patrimonio testimonia ancora lo splendore della città all’epoca dei Borboni.

Español :

Este bucle le lleva a descubrir el encantador pueblo medieval de Souvigny, cuyo patrimonio sigue siendo testigo del esplendor de la ciudad en la época de los Borbones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme