Festival Présence de l’orgue Souvigny

Festival Présence de l’orgue

Eglise prieurale Souvigny Allier

Début : 2026-04-26 19:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-04-26 2026-08-01 2026-08-08

Le festival Présence de l’orgue Clicquot met à l’honneur ce joyau du patrimoine musical à travers une série de concerts. Un rendez-vous d’exception pour découvrir la richesse sonore d’un orgue historique dans un cadre remarquable.

Eglise prieurale Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 60 51

The Présence de l?orgue Clicquot festival honors this jewel of musical heritage through a series of concerts. An exceptional opportunity to discover the rich sound of a historic organ in a remarkable setting.

