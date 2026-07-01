Soirée conviviale concert de Raphael James Trio Souvigny
vendredi 24 juillet 2026 · Souvigny
Informations pratiques
Souvigny
Soirée conviviale concert de Raphael James Trio
Stade de football Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Soirée conviviale avec musique live et bonne humeur. Karaoké, buvette et restauration sur place pour une ambiance festive.
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Stade de football Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 81 74 comitedesfetesdebesson@gmail.com
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English :
A fun evening with live music and a great atmosphere. Karaoke, a bar, and food available on-site for a festive atmosphere.
L’événement Soirée conviviale concert de Raphael James Trio Souvigny a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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