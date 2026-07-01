Informations pratiques

Souvigny

Soirée conviviale concert de Raphael James Trio

Stade de football Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Soirée conviviale avec musique live et bonne humeur. Karaoké, buvette et restauration sur place pour une ambiance festive.

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Stade de football Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 81 74 comitedesfetesdebesson@gmail.com

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English :

A fun evening with live music and a great atmosphere. Karaoke, a bar, and food available on-site for a festive atmosphere.

L’événement Soirée conviviale concert de Raphael James Trio Souvigny a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région