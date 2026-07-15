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AGENDA · Souvigny

Atelier et Concert Rencontres du Chapeau Rouge Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques Souvigny

mardi 11 août 2026 · Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques · Souvigny

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques
Adresse
4 et 11 rue du Chapeau Rouge
Ville
03210 Souvigny
Département
Allier
Tarif
10 10 80 en fonction du choix de l'atelier

Souvigny

Atelier et Concert Rencontres du Chapeau Rouge

Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 et 11 rue du Chapeau Rouge Souvigny Allier

Tarif : 10 – 10 – 80 EUR

en fonction du choix de l’atelier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:30:00
fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Atelier Aquarelle avec Lisa Chapet Atelier Bijoux mosaïque avec Cat Fournier Atelier Poterie/modelage avec Neige Dejaifve-Atelier taille de bois avec Clément Leca, à 18h concert de Hodja.
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Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 et 11 rue du Chapeau Rouge Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   jerome.danikowski@orange.fr

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English :

Watercolor Workshop with Lisa Chapet Mosaic Jewelry Workshop with Cat Fournier Pottery/Sculpture Workshop with Neige Dejaifve Woodcarving Workshop with Clément Leca, 6:00 p.m. concert by Hodja.

L’événement Atelier et Concert Rencontres du Chapeau Rouge Souvigny a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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