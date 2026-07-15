Atelier et Concert Rencontres du Chapeau Rouge Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques Souvigny
mardi 11 août 2026 · Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques · Souvigny
Informations pratiques
Souvigny
Atelier et Concert Rencontres du Chapeau Rouge
Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 et 11 rue du Chapeau Rouge Souvigny Allier
Tarif : 10 – 10 – 80 EUR
en fonction du choix de l’atelier
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:30:00
fin : 2026-08-11 18:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Atelier Aquarelle avec Lisa Chapet Atelier Bijoux mosaïque avec Cat Fournier Atelier Poterie/modelage avec Neige Dejaifve-Atelier taille de bois avec Clément Leca, à 18h concert de Hodja.
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Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 et 11 rue du Chapeau Rouge Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes jerome.danikowski@orange.fr
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English :
Watercolor Workshop with Lisa Chapet Mosaic Jewelry Workshop with Cat Fournier Pottery/Sculpture Workshop with Neige Dejaifve Woodcarving Workshop with Clément Leca, 6:00 p.m. concert by Hodja.
L’événement Atelier et Concert Rencontres du Chapeau Rouge Souvigny a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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