Atelier et Concert Rencontres du Chapeau Rouge Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques Souvigny

mardi 11 août 2026 · Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques · Souvigny

Informations pratiques

Souvigny

Atelier et Concert Rencontres du Chapeau Rouge

Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 et 11 rue du Chapeau Rouge Souvigny Allier

Tarif : 10 – 10 – 80 EUR

en fonction du choix de l’atelier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:30:00

fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Atelier Aquarelle avec Lisa Chapet Atelier Bijoux mosaïque avec Cat Fournier Atelier Poterie/modelage avec Neige Dejaifve-Atelier taille de bois avec Clément Leca, à 18h concert de Hodja.

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Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 et 11 rue du Chapeau Rouge Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes jerome.danikowski@orange.fr

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English :

Watercolor Workshop with Lisa Chapet Mosaic Jewelry Workshop with Cat Fournier Pottery/Sculpture Workshop with Neige Dejaifve Woodcarving Workshop with Clément Leca, 6:00 p.m. concert by Hodja.

L’événement Atelier et Concert Rencontres du Chapeau Rouge Souvigny a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région