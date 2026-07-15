Atelier et concert Rencontres du Chapeau rouge Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques Souvigny

samedi 15 août 2026 · Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques · Souvigny

Informations pratiques

Souvigny

Atelier et concert Rencontres du Chapeau rouge

Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 et 11 rue du Chapeau Rouge Souvigny Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Journée ou 1/2 journée en fonction du choix de l’atelier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Atelier Vannerie de papier -Atelier Aquarelle avec Lisa Chapet -Atelier Fabrication d’une fibule en cuivre, à 18h concert Fr@gment14.

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Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 et 11 rue du Chapeau Rouge Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes jerome.danikowski@orange.fr

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English :

Paper Basket Weaving Workshop Watercolor Workshop with Lisa Chapet Copper Brooch-Making Workshop, 6 p.m. Fr@gment14 concert.

L’événement Atelier et concert Rencontres du Chapeau rouge Souvigny a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région