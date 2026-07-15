Atelier et concert Rencontres du Chapeau rouge Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques Souvigny
samedi 15 août 2026 · Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques · Souvigny
Informations pratiques
Souvigny
Atelier et concert Rencontres du Chapeau rouge
Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 et 11 rue du Chapeau Rouge Souvigny Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Journée ou 1/2 journée en fonction du choix de l’atelier
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Atelier Vannerie de papier -Atelier Aquarelle avec Lisa Chapet -Atelier Fabrication d’une fibule en cuivre, à 18h concert Fr@gment14.
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Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques 4 et 11 rue du Chapeau Rouge Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes jerome.danikowski@orange.fr
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English :
Paper Basket Weaving Workshop Watercolor Workshop with Lisa Chapet Copper Brooch-Making Workshop, 6 p.m. Fr@gment14 concert.
L’événement Atelier et concert Rencontres du Chapeau rouge Souvigny a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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