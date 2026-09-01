Informations pratiques

Valcanville

JEP Visite guidée de la commanderie

Rue de la Commanderie Valcanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée accueil. Description des bâtiments et situation dans leur époque d’origine puis des modifications subies entre le XIIème et le XVIIIème dans un contexte historique agité. Puis conditions de restauration ces dernières années. .

Rue de la Commanderie Valcanville 50760 Manche Normandie

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English : JEP Visite guidée de la commanderie

L’événement JEP Visite guidée de la commanderie Valcanville a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin Le Val de Saire