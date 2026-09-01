JEP Visite guidée de la commanderie Valcanville
samedi 19 septembre 2026 · Valcanville
Informations pratiques
Valcanville
JEP Visite guidée de la commanderie
Rue de la Commanderie Valcanville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée accueil. Description des bâtiments et situation dans leur époque d’origine puis des modifications subies entre le XIIème et le XVIIIème dans un contexte historique agité. Puis conditions de restauration ces dernières années. .
Rue de la Commanderie Valcanville 50760 Manche Normandie
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English : JEP Visite guidée de la commanderie
L’événement JEP Visite guidée de la commanderie Valcanville a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin Le Val de Saire
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