UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Même-les-Carrières

JEP | Visite guidée du patrimoine local Saint-Même-les-Carrières

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Même-les-Carrières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Place de la poste
Ville
16720 Saint-Même-les-Carrières
Département
Charente
Tarif

Saint-Même-les-Carrières

JEP | Visite guidée du patrimoine local

Place de la poste Saint-Même-les-Carrières Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir Saint Même-les-Carrières. Vous y verrez le four banal, le château, l’église, le lavoir, les porches et les puits en pierre. La façade des carrières vous sera présentée et commentée depuis l’esplanade extérieure. Sur réservation.
  .

Place de la poste Saint-Même-les-Carrières 16720 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 92 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP | Guided Tour of Local Heritage Sites

Come and discover Saint Même-les-Carrières. You’ll see the communal oven, the castle, the church, the wash-house, the porches and the stone wells. The quarry facade will be presented and commented on from the outdoor esplanade. Reservations required.

Guided tours available in English.

L’événement JEP | Visite guidée du patrimoine local Saint-Même-les-Carrières a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac

À voir aussi à Saint-Même-les-Carrières (Charente)