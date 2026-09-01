JEP | Visite guidée du patrimoine local Saint-Même-les-Carrières
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Même-les-Carrières
Informations pratiques
Saint-Même-les-Carrières
JEP | Visite guidée du patrimoine local
Place de la poste Saint-Même-les-Carrières Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir Saint Même-les-Carrières. Vous y verrez le four banal, le château, l’église, le lavoir, les porches et les puits en pierre. La façade des carrières vous sera présentée et commentée depuis l’esplanade extérieure. Sur réservation.
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Place de la poste Saint-Même-les-Carrières 16720 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 92 28
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English : JEP | Guided Tour of Local Heritage Sites
Come and discover Saint Même-les-Carrières. You’ll see the communal oven, the castle, the church, the wash-house, the porches and the stone wells. The quarry facade will be presented and commented on from the outdoor esplanade. Reservations required.
Guided tours available in English.
L’événement JEP | Visite guidée du patrimoine local Saint-Même-les-Carrières a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac
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