Informations pratiques

Saint-Même-les-Carrières

JEP | Visite guidée du patrimoine local

Place de la poste Saint-Même-les-Carrières Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir Saint Même-les-Carrières. Vous y verrez le four banal, le château, l’église, le lavoir, les porches et les puits en pierre. La façade des carrières vous sera présentée et commentée depuis l’esplanade extérieure. Sur réservation.

.

Place de la poste Saint-Même-les-Carrières 16720 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 92 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP | Guided Tour of Local Heritage Sites

Come and discover Saint Même-les-Carrières. You’ll see the communal oven, the castle, the church, the wash-house, the porches and the stone wells. The quarry facade will be presented and commented on from the outdoor esplanade. Reservations required.



Guided tours available in English.

L’événement JEP | Visite guidée du patrimoine local Saint-Même-les-Carrières a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac